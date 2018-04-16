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В Полевском вынесен приговор за невыплату зарплаты гендиректору «Уральской производственной компании»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Полевском вынесен приговор за невыплату зарплаты гендиректору «Уральской производственной компании» Андрею Ионасу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145. 1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем».



«В суде установлено, что в период с июля по октябрь 2016 года А. Ионас, являясь генеральным директором ООО «Уральская производственная компания», частично не выплатил свыше трех месяцев, а также полностью свыше двух месяцев заработную плату и пособия работникам предприятия», — говорится в сообщении.



В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, пояснил, что не имел реальной возможности выплатить заработную плату работникам ООО «Уральская производственная компания». Однако его доводы были опровергнуты в ходе судебного следствия, государственным обвинителем представлены достаточные доказательства, уличающие А. Ионаса в совершении преступления.



Мировой судья Полевского судебного района Свердловской области назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. в доход государства.

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