Новости дня
Суд рассмотрит иски о банкротстве еще двух предприятий, связанных с бизнесом семьи Валерия Язева
16 апрель 2018 (14:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявления о признании банкротом ООО «Камышловский завод «Урализолятор» и ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» («НПО ВОСТИО», Екатеринбург). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующие документы поступили в суд 12 апреля 2018 года. Заявителем по обоим делам выступает ПАО «Сбербанк России», сумма исковых требований в каждом случае составляет 169 млн 474 тыс. руб.
Отметим, что по данным из открытых источников, обе компании связаны с бизнесом семьи экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Так, учредителем ООО «Камышловский завод «Урализолятор» является Александра Язева, генеральным директором ОАО «НПО ВОСТИО» — Ксения Язева.
Ранее суд принял к рассмотрению иски о несостоятельности других активов В. Язева, входящих в ГК «Ява» — ООО «Ява-холдинг» и ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Кроме того, в отношении ООО «Управляющая компания «Ява» введена процедура банкротства — наблюдение.
Соответствующие документы поступили в суд 12 апреля 2018 года. Заявителем по обоим делам выступает ПАО «Сбербанк России», сумма исковых требований в каждом случае составляет 169 млн 474 тыс. руб.
Отметим, что по данным из открытых источников, обе компании связаны с бизнесом семьи экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Так, учредителем ООО «Камышловский завод «Урализолятор» является Александра Язева, генеральным директором ОАО «НПО ВОСТИО» — Ксения Язева.
Ранее суд принял к рассмотрению иски о несостоятельности других активов В. Язева, входящих в ГК «Ява» — ООО «Ява-холдинг» и ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Кроме того, в отношении ООО «Управляющая компания «Ява» введена процедура банкротства — наблюдение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве еще одного предприятия, связанного с бизнесом Валерия Язева
- Свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява»
- Свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява»
- Суд зарегистрировал иск о банкротстве предприятия ГК «Ява»
- В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Ява»