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Суд рассмотрит иски о банкротстве еще двух предприятий, связанных с бизнесом семьи Валерия Язева

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявления о признании банкротом ООО «Камышловский завод «Урализолятор» и ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» («НПО ВОСТИО», Екатеринбург). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующие документы поступили в суд 12 апреля 2018 года. Заявителем по обоим делам выступает ПАО «Сбербанк России», сумма исковых требований в каждом случае составляет 169 млн 474 тыс. руб.



Отметим, что по данным из открытых источников, обе компании связаны с бизнесом семьи экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Так, учредителем ООО «Камышловский завод «Урализолятор» является Александра Язева, генеральным директором ОАО «НПО ВОСТИО» — Ксения Язева.



Ранее суд принял к рассмотрению иски о несостоятельности других активов В. Язева, входящих в ГК «Ява» — ООО «Ява-холдинг» и ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Кроме того, в отношении ООО «Управляющая компания «Ява» введена процедура банкротства — наблюдение.

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