Дайджест
Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе
16 апрель 2018 (14:12)
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии своей страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».
По словам украинского лидера, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе.
«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — подчеркнул Порошенко.
По словам украинского лидера, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе.
«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — подчеркнул Порошенко.
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