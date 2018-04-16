Дайджест
Президент Германии призвал не называть всех россиян врагами
16 апрель 2018 (14:11)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не объявлять всю Россию и ее население врагами. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам политика, не стоит отождествлять всю страну с ее руководством. Штайнмайер добавил, что обеспокоен «галопирующим отчуждением» России от западных стран. Президент ФРГ призвал немецких политиков противодействовать этому.
Штайнмайер также призвал Москву и Вашингтон к диалогу по ситуации в Сирии. «Если они не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», — добавил он.
По словам политика, не стоит отождествлять всю страну с ее руководством. Штайнмайер добавил, что обеспокоен «галопирующим отчуждением» России от западных стран. Президент ФРГ призвал немецких политиков противодействовать этому.
Штайнмайер также призвал Москву и Вашингтон к диалогу по ситуации в Сирии. «Если они не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», — добавил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава МИД ФРГ Штайнмайер за поэтапную отмену антироссийских санкций
- Германия выступает за возвращение России в G8
- Глава МИД ФРГ заявил о достижении прогресса в четырехсторонних переговоров
- Посредником между Киевом и «ополчением» выступит глава МИД Германии
- Путин призвал защитить Россию от «аморального интернационала»