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Президент Германии призвал не называть всех россиян врагами

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не объявлять всю Россию и ее население врагами. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По словам политика, не стоит отождествлять всю страну с ее руководством. Штайнмайер добавил, что обеспокоен «галопирующим отчуждением» России от западных стран. Президент ФРГ призвал немецких политиков противодействовать этому.



Штайнмайер также призвал Москву и Вашингтон к диалогу по ситуации в Сирии. «Если они не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», — добавил он.

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