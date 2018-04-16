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Кирилл Серебренников получил «Золотую маску»

Режиссер Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадский», передает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии награждения, которая проходит на Новой сцене Большого театра.



Награду за Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, получал продюсер спектакля Павел Каплевич. «Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует», — сказал он.



Открытие церемонии также началось со слов в поддержку режиссера.



Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» был признан «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит», за эту же постановку был отмечен исполнитель главной мужской роли Петр Маркин. Победителем в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» стал Теодор Курентзис (постановка «Золушка»).

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