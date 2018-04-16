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В Свердловской области посевная начнется на несколько дней позже обычного

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В этом году полевые работы в Свердловской области из-за погодных условий начнутся на 2-7 дней позже обычного. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.



«В ближайшее время — где-то 19-21 апреля — ожидается очередное потепление, которое приведет к окончательному сходу снежного покрова на всей территории области, будет способствовать оттаиванию почвы и возобновлению вегетации озимых посевов. Однако ожидаемые осадки в третьей декаде апреля будут сдерживать поспевание почвы, поэтому начало полевых работ ожидается в первой декаде мая. Это на 2-7 дней позже обычного», ― рассказала Л. Саваринюк.



По ее словам, в этом году уральцев ожидает умеренно теплое лето. В среднем летняя погода будет теплее, чем обычно. Однако как распределятся дополнительные градусы тепла, метеорологи пока не знают.

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