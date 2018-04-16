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На станции Кордон СвЖД сошел с рельсов и задымился электровоз
16 апрель 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Сегодня, 16 апреля 2018 года, в 05.56 по московскому времени на станции Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД) сошла с рельсов и задымилась одна секция электровоза грузового поезда. Об этом говорится на сайте СвЖД.
На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная, Кузино и пожарный поезд станции Кунгур.
«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная, Кузино и пожарный поезд станции Кунгур.
«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
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