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В 50% торговых центров, проверенных после пожара в Кемерово, нашли нарушения
16 апрель 2018 (13:04)
УрБК, Москва, 16.04.2018. МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово нашло нарушения требований пожарной безопасности у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Рината Еникеева.
«На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований», — сообщил он.
Проверки выявили в 150 торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей, строительство которых осуществлялось без согласования специальных технических условий с МЧС России.
«Строительство и реконструкция 152 объектов в нарушение законодательства осуществлялось без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты уникальных объектов», — отметил Ринат Еникеев.
Также спасательная служба выявила в России 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения.
Р. Еникеев добавил, что спасатели требуют приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже приостановлена работа 40 ТРЦ.
«На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований», — сообщил он.
Проверки выявили в 150 торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей, строительство которых осуществлялось без согласования специальных технических условий с МЧС России.
«Строительство и реконструкция 152 объектов в нарушение законодательства осуществлялось без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты уникальных объектов», — отметил Ринат Еникеев.
Также спасательная служба выявила в России 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения.
Р. Еникеев добавил, что спасатели требуют приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже приостановлена работа 40 ТРЦ.
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