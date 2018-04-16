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В I квартале в Свердловской области надзорные органы забраковали более 5% хлебобулочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I квартале 2018 года проинспектировало 2,4 т хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Забраковано и изъято из оборота 0,13 т (5,3% от проверенного), сообщает пресс-служба ведомства.



Основными причинами забраковки продукции послужили нарушение правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов.



В указанный период на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было проведено 1 тыс. 443 исследования хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям. Из них 37 исследований (2,6%) — неудовлетворительные по показателям «содержание патогенных микроорганизмов», «плесень», «влажность», «состояние мякиша», «пористость мякиша», «жир», «кислотность» и другие.



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования. Компаниям и предпринимателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, о приостановлении реализации несоответствующей продукции, о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда.

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