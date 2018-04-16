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В Екатеринбурге часть обманутых дольщиков ЖК «Кольцовский дворик» могут переселить на Рощинскую

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Обманутым дольщикам двух домов жилого комплекса «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге могут предложить въехать в готовые квартиры в ЖК «Рощинский». Об этом сообщается в ответе прокуратуры Свердловской области на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, опубликованном парламентарием на своей странице в соцсети.



Напомним, ЖК «Кольцовский дворик» расположен в микрорайоне Кольцово в границах улиц Спутников — Авиаторов — Ракетная. Возведение его началось в 2013 году и должно было завершиться в августе 2015 года. Застройщиком объекта являлось ООО «Диарт-Урал». Однако сроки строительства компания не соблюдала, проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства о долевом строительстве. В итоге в ноябре 2017 года свердловские власти сообщили гражданам, что на объект зайдет ГК «Форум-групп».



Между тем, согласно опубликованному А. Альшевских документу, новый инвестор согласился достроить только первый дом жилого комплекса, находящийся в высокой степени готовности.



«После произведенных расчетов ГК «Форум-групп» указано, что экономическая целесообразность достройки имеется лишь у дома № 1 (находится в высокой степени строительной готовности). В настоящее время с учетом сложившейся ситуации правительством Свердловской области принято решение о реализации на данной площадке схемы, примененной ранее при разрешении ситуации вокруг ЖК «Щербакова, 20». Участникам строительства домов № 2 и 3 будет предложено заключить договоры мены с АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», предоставив им готовые квартиры в ЖК «Рощинский», — говорится в документе.

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