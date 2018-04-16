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Делегация из Екатеринбурга посетила объекты благотворительного фонда «Металлург»

УрБК, Магнитогорск, 16.04.2018. В Магнитогорске побывала делегация из Екатеринбурга, которая посетила объекты благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Во главе делегации были заместитель министра социальной политики Свердловской области Сергей Золотов и директора комплексных центров из Нижнего Тагила.



Цель визита — знакомство с работой благотворительного фонда «Металлург» в деле привлечения некоммерческих учреждений в сферу социального обслуживания населения.



Гостей познакомили с деятельностью партнеров фонда — гериатрического отделения поликлиники АНО «ЦКМСЧ», санатория-профилактория «Южный» ПАО «ММК». Посетили гости и все объекты фонда — специализированный дом «Ветеран», Центр медико-социальной защиты, Центр «Материнство», социальную аптеку, столовую и магазин.



«Особый интерес вызвало частное учреждение фонда «Центр социального обслуживания населения» — единственное в Челябинской области некоммерческое учреждение, входящее в реестр поставщиков социальных услуг. Сегодня среди получателей услуг Центра — заслуженные работники ММК, имеющие государственные награды, и почетные пенсионеры метизно-калибровочного завода», — говорится в сообщении.



Уже к середине 2018 года количество получателей социальных услуг на дому будет увеличено. В Челябинской области утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению доступа некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

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