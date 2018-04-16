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С 1 июля 2018 года порог обеспечения заявок по госконтрактам станет 1 млн рублей
16 апрель 2018 (11:04)
УрБК, Москва, 16.04.2018. Правительство РФ установило начальную стоимость контрактов, для которых участникам госзакупок будет необходимо предоставить обеспечение в размере 1 млн руб.
«Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей», — говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Документ вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет применяться для всех муниципальных и государственных закупок, опубликованных в единой информационной системе.
Отметим, что обеспечение заявок является антидемпинговой мерой, требующей участников аукционов по госконтрактам подтвердить свою способность их исполнить.
Ранее участники рынка высказывали сомнение в необходимости внесения поправок к действующему законодательству, так как они потребуют дополнительных усилий. В частности, будет необходимо открыть более 600 тыс. спесцчетов, которые многие участники госзакупок не смогут открыть после проверки их благонадежности банками.
«Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей», — говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Документ вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет применяться для всех муниципальных и государственных закупок, опубликованных в единой информационной системе.
Отметим, что обеспечение заявок является антидемпинговой мерой, требующей участников аукционов по госконтрактам подтвердить свою способность их исполнить.
Ранее участники рынка высказывали сомнение в необходимости внесения поправок к действующему законодательству, так как они потребуют дополнительных усилий. В частности, будет необходимо открыть более 600 тыс. спесцчетов, которые многие участники госзакупок не смогут открыть после проверки их благонадежности банками.
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