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С 1 июля 2018 года порог обеспечения заявок по госконтрактам станет 1 млн рублей

УрБК, Москва, 16.04.2018. Правительство РФ установило начальную стоимость контрактов, для которых участникам госзакупок будет необходимо предоставить обеспечение в размере 1 млн руб.



«Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей», — говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.



Документ вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет применяться для всех муниципальных и государственных закупок, опубликованных в единой информационной системе.



Отметим, что обеспечение заявок является антидемпинговой мерой, требующей участников аукционов по госконтрактам подтвердить свою способность их исполнить.



Ранее участники рынка высказывали сомнение в необходимости внесения поправок к действующему законодательству, так как они потребуют дополнительных усилий. В частности, будет необходимо открыть более 600 тыс. спесцчетов, которые многие участники госзакупок не смогут открыть после проверки их благонадежности банками.

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