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В Свердловской области до 24 мая ограничено движение большегрузного транспорта
16 апрель 2018 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Свердловской области с 15 апреля по 24 мая 2018 года ограничено движение большегрузного транспорта по дорогам регионального значения.
Областные власти поясняют, что подобные меры в регионе вводят ежегодно весной, когда дорожное полотно наиболее уязвимо из-за перепадов температур.
Ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки, пассажирские автобусы, также перевозки продуктов, животных и их корма, лекарств, топлива, почв и семенного фонда. Также под исключение попадают грузы, необходимые для ликвидации стихийных бедствий.
Кроме того, с 25 мая по 31 августа 2018 года в регионе вступят в силу летние ограничения.
Областные власти поясняют, что подобные меры в регионе вводят ежегодно весной, когда дорожное полотно наиболее уязвимо из-за перепадов температур.
Ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки, пассажирские автобусы, также перевозки продуктов, животных и их корма, лекарств, топлива, почв и семенного фонда. Также под исключение попадают грузы, необходимые для ликвидации стихийных бедствий.
Кроме того, с 25 мая по 31 августа 2018 года в регионе вступят в силу летние ограничения.
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