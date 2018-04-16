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В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Серове в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей менеджером турагентства «Интур-С». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемая выполняла обязанности, связанные с получением оплаты, оформлением и предоставлением клиентам турагентства туристических услуг. При этом полученные от клиентов денежные средства на счет туроператоров она не перечисляла. Полученными суммами женщина распоряжалась по своему усмотрению.



В результате преступных действий обвиняемой 17 клиентов агентства остались без поездок и без денег, уплаченных за туры на отдых. Общая сумма причиненного ее действиями ущерба составила свыше 1,3 млн руб.



В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены исковые заявления о возмещении причиненного им ущерба.



Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

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