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США объявят новые антироссийские санкции из-за Сирии 16 апреля
16 апрель 2018 (10:00)
УрБК, Москва, 16.04.2018. США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за ухудшения ситуации в Сирии в понедельник, 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.
«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — сообщила Никки Хейли.
Ранее представитель Белого дома заявил, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии.
«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — сообщила Никки Хейли.
Ранее представитель Белого дома заявил, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии.
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