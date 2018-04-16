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США объявят новые антироссийские санкции из-за Сирии 16 апреля

УрБК, Москва, 16.04.2018. США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за ухудшения ситуации в Сирии в понедельник, 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.



«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — сообщила Никки Хейли.



Ранее представитель Белого дома заявил, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии.

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