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В Свердловской области суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде янтаря на сумму 9 млн рублей
16 апрель 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Уральское следственное управление на транспорте СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина России и трех граждан Китая. Они обвиняются в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемые группой лиц по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из России в Китайскую Народную Республику стратегически важные ресурсы в крупном размере — янтарь природный (натуральный) и изделия из него на общую сумму около 9 млн руб.
По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где рассматривается по существу.
По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемые группой лиц по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из России в Китайскую Народную Республику стратегически важные ресурсы в крупном размере — янтарь природный (натуральный) и изделия из него на общую сумму около 9 млн руб.
По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где рассматривается по существу.
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