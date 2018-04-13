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«ВСМПО-Ависма» прокомментировала возможное прекращение сотрудничества России и США в авиастроении
13 апрель 2018 (18:05)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Предложенные ответные меры России на санкции США вызывают опасения у ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», сообщает ТАСС.
Прекращение сотрудничества стран в сфере авиастроения может изолировать корпорацию от титанового рынка. Напомним, расположенная в Свердловской области «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, а ее основным потребителем — американская корпорация Boeing.
«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — цитирует ТАСС представителя корпорации.
Напомним, сегодня в Госдуму внесен законопроект, который среди прочих мер предполагает приостановку или прекращение сотрудничества с США в сфере авиастроения.
Прекращение сотрудничества стран в сфере авиастроения может изолировать корпорацию от титанового рынка. Напомним, расположенная в Свердловской области «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, а ее основным потребителем — американская корпорация Boeing.
«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — цитирует ТАСС представителя корпорации.
Напомним, сегодня в Госдуму внесен законопроект, который среди прочих мер предполагает приостановку или прекращение сотрудничества с США в сфере авиастроения.
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