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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против частной клиники на улице Бардина

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В Екатеринбурге прокуратура в ходе проверки обнаружила канал изготовления подложных медицинских документов в частной клинике на улице Бардина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С заявлением в надзорный орган обратился гендиректор другой частной клиники, документы которой подделали злоумышленники для зачисления ребенка в детский сад.



В ходе проверки прокуратура установила, что в феврале 2018 года жительница Екатеринбурга заключила договор с муниципальным детским садом об оказании образовательных услуг, присмотре и уходе за детьми. При этом мама предъявила медкарту ребенка с данными о прохождении ясельной комиссии в частной медицинской клинике, заверенную печатями и штампами.



«Спустя месяц после зачисления ребенка в младшую группу детского сада медицинский работник (педиатр) при проверке медицинской карты засомневалась в ее подлинности, поскольку была знакома с сотрудниками частной медицинской клиники и знала, что лицо, которое фигурировало как подписавшее заключение ясельной комиссии, там не работало», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.



После этого заведующая детского сада связалась с указанной в медкарте клиникой, однако там сообщили, что ребенок у них не наблюдался, а перечисленные врачи не работают. Тогда информация и дошла до генерального директора частной клиники, который обратился в прокуратуру.



В итоге оказалось, что отец ребенка получил фиктивную медкарту у сотрудника другой клиники по ул. Бардина. В ходе проверки медучреждения прокуратура обнаружила там около 40 печатей с наименованием других медицинских клиник и юридических лиц, которые позже изъяла полиция. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка или сбыт официального документа».



Отметим, что прокуратура не называет клинику, в которой изготовлялись подложные меддокументы. На улице Бардина расположены медицинский центр «Бонум», клиники «Юг-мед» и «Гармония».



В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Ребенок прошел другую ясельную комиссию в муниципальном учреждении здравоохранения, после чего ему разрешили посещение детского сада.

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