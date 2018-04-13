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За год зарплаты в свердловских финансовых и страховых компаниях сократились на 9%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. За год зарплаты в финансовых и страховых компаниях Свердловской области сократились в среднем на 9%, следует из данных Свердловскстата.



Так, в феврале 2018 года средняя зарплата в организациях финансовой и страховой деятельности составила 57 тыс. 911,7 руб., это на 9% меньше, чем годом ранее.

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