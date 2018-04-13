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В екатеринбургских ТЦ выявили более 1,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности
13 апрель 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В ходе проверки в торговых центрах Екатеринбурга выявили 1 тыс. 751 нарушение требований и норм пожарной безопасности. Об этом говорится в письме начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Екатеринбурге ГУ МЧС России Павла Пенягина председателю Екатеринбургской городской думы Евгению Ройзману.
Со 2 по 10 апреля 2018 года в Екатеринбурге проверили 69 торгово-развлекательных центров. Больше всего нарушений было выявлено в ТРЦ «Парк Хаус» (118) и ТРЦ «Мегаполис» (78).
«Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: отсутствие знаний у обслуживающего персонала о порядке действий при пожаре; отсутствие или неисправность средств противопожарной защиты; отсутствие регламентного обслуживания систем противопожарной защиты; неисправность либо ненадлежащее содержание электросетей и электрооборудования; загромождение путей эвакуации и эвакуационных выходов», — говорится в письме.
Отметим, что проверки торговых центров по всей России связаны с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Со 2 по 10 апреля 2018 года в Екатеринбурге проверили 69 торгово-развлекательных центров. Больше всего нарушений было выявлено в ТРЦ «Парк Хаус» (118) и ТРЦ «Мегаполис» (78).
«Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: отсутствие знаний у обслуживающего персонала о порядке действий при пожаре; отсутствие или неисправность средств противопожарной защиты; отсутствие регламентного обслуживания систем противопожарной защиты; неисправность либо ненадлежащее содержание электросетей и электрооборудования; загромождение путей эвакуации и эвакуационных выходов», — говорится в письме.
Отметим, что проверки торговых центров по всей России связаны с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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