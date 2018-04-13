Кризис
Россия может прекратить поставки титана в США в качестве ответа на санкции
13 апрель 2018 (17:31)
Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.
Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, в частности, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.
«В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал С. Рябухин.
Отметим, что крупнейшим производителем титана в мире является ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», которая расположена в Свердловской области. Американская The Boeing Company является одним из основных потребителей продукции российской компании.
Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, в частности, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.
«В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал С. Рябухин.
Отметим, что крупнейшим производителем титана в мире является ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», которая расположена в Свердловской области. Американская The Boeing Company является одним из основных потребителей продукции российской компании.
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