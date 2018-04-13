Первой детской поликлинике в Академическом районе Екатеринбурга исполнилось три года

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Первой детской поликлинике, которая работает в Академическом районе Екатеринбурга, исполнилось три года. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.На сегодняшний день численность прикрепленных к поликлинике детей составляет 17 тыс. 500 человек. Лечебно-профилактическое учреждение в полном объеме выполняет муниципальный заказ, установленный Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в том числе объем профилактических медосмотров составляет 66%.«Важными достижениями 2017 года стали лицензии на открытие медицинских пунктов еще в трех школах и шести детских садах. Теперь все малыши Академического района наблюдаются в Первой детской. Увеличилось и количество участков: в первый год работы их было 6, сейчас — 16. Первичная заболеваемость, выявленная на профилактических осмотрах в 2017 году, составила 365,5 на 1 тыс. детского населения. Эти показатели почти в три раза выше, чем в среднем по Екатеринбургу», — говорится в сообщении.