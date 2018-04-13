Новости дня

В России отзывают 20 тыс. автомобилей Mazda 6

УрБК, Москва, 13.04.2018. Официальный представитель Mazda в России ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает более 20 тыс. автомобилей марки Mazda 6 из-за возможной коррозии вала привода стояночного тормоза, сообщается на сайте Росстандарта.



«Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия», — объясняет Ространснадзор.



Отзыву подлежат 20 тыс. 030 авто, проданных с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: