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В России отзывают 20 тыс. автомобилей Mazda 6
13 апрель 2018 (16:51)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Официальный представитель Mazda в России ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает более 20 тыс. автомобилей марки Mazda 6 из-за возможной коррозии вала привода стояночного тормоза, сообщается на сайте Росстандарта.
«Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия», — объясняет Ространснадзор.
Отзыву подлежат 20 тыс. 030 авто, проданных с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.
«Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия», — объясняет Ространснадзор.
Отзыву подлежат 20 тыс. 030 авто, проданных с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.
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