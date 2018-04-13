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Свердловский Госжилнадзор призвал застройщиков очистить объекты от грязи
13 апрель 2018 (16:34)
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Свердловский Госжилнадзор призвал девелоперов очистить строительные площадки от снега и накопившейся «зимней грязи». Об этом говорится на сайте ведомства.
«Традиционно в данный период специалистами Госжилнадзора в ходе осуществления регионального строительного надзора проводятся тематические проверки поднадзорных объектов. Особое внимание обращается на санитарное состояние строительной площадки и прилегающей территории, наличие ограждения, организацию твердого покрытия временных автодорог и пунктов мойки колес автотранспорта. При температурах наружного воздуха выше 0°С строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес автотранспорта», — говорится в сообщении.
В Госжилнадзоре отметили, что проживание работников на территориях строительных площадок категорически запрещено, так как не позволяет обеспечить безопасность условий проживания людей как в санитарно-эпидемиологическом отношении, так и в противопожарном.
«Традиционно в данный период специалистами Госжилнадзора в ходе осуществления регионального строительного надзора проводятся тематические проверки поднадзорных объектов. Особое внимание обращается на санитарное состояние строительной площадки и прилегающей территории, наличие ограждения, организацию твердого покрытия временных автодорог и пунктов мойки колес автотранспорта. При температурах наружного воздуха выше 0°С строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес автотранспорта», — говорится в сообщении.
В Госжилнадзоре отметили, что проживание работников на территориях строительных площадок категорически запрещено, так как не позволяет обеспечить безопасность условий проживания людей как в санитарно-эпидемиологическом отношении, так и в противопожарном.
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