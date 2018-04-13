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ГД РФ в ответ на санкции предложила ограничить поставки лекарств, табака и алкоголя из США

УрБК, Москва, 13.04.2018. Законопроект о мерах в ответ на санкции США предполагает ограничение импорта товаров различных категорий, прекращение сотрудничества в нескольких отраслях и запрет на въезд в Россию американским гражданам, пишет ТАСС со ссылкой на документ.



Напомним, законопроект об ответных санкциях разработали руководители всех фракций Госдумы и ее спикер Вячеслав Володин. Сегодня его внесли в ГД РФ.



Документ предлагает ограничить импорт лекарственных препаратов из США, программного обеспечения и технического оборудования, промышленных товаров, сельхозпродукции, сигарет и алкоголя. При этом в законе уточняется, что ввоз указанных товаров для личного пользования гражданам ограничивать не будут, в том числе иностранцам.



Кроме того, законопроект предлагает прекращение сотрудничества России и США в атомной отрасли, авиастроении. Также американским компаниям могут запретить участвовать в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества.



Также депутаты предлагают лишить правообладателей из США и поддержавших санкции государств исключительного права на товарные знаки по перечню товаров, установленному правительством РФ.



Согласно документу, правительству РФ предстоит проработать вопрос импортозамещения американских товаров.



Помимо США указанные ограничения могут быть распространены на страны, поддержавшие американские санкции.



Если законопроект примут, ограничения сможет вводить правительство РФ по поручению президента в комплексе или частично.



«Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России», — цитирует ТАСС первого вице-спикер ГД РФ Александра Жукова.

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