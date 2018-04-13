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Недельный тур из Екатеринбурга в Крым стоит столько же, сколько в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Для жителя Екатеринбурга одна неделя отдыха в Крыму стоит столько же, сколько в Дубае. Об этом рассказала УрБК директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.



По ее мнению, девальвация рубля не сделает российские курорты более востребованными.



«Я вчера сравнила цены четырехзвездочных отелей на сентябрь в Дубае, в Сочи и в Ялте. В российских средствах размещения цены выше. В Сочи хотя бы хороший уровень сервиса. Там единственная проблема связана с питанием. Люди часто жалуются на невкусную еду. В Крыму питание намного лучше. Но там очень высокие цены на туры. Я очень люблю этот полуостров. Каждый год туда летаю. Но я точно знаю, что одна неделя отдыха в Крыму стоит столько же, сколько в Дубае», — сказала Инна Аверьянова.



Отметим, что на этой неделе на валютном рынке наблюдалось стремительное ослабление рубля. Курс долл. США в моменте превышал 65 руб., евро — 80 руб. Затем последовал небольшой откат. В настоящее время биржевой курс американской валюты составляет 61,50 руб., европейской — 75,86 руб.

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