Девальвация не поможет российским курортам

На этой неделе на валютном рынке наблюдалось стремительное ослабление рубля. Курс долл. США в моменте превышал 65 руб., евро — 80 руб. После этого последовал небольшой откат. Сложившаяся ситуация в долгосрочной перспективе может привести к снижению спроса на иностранные туры. Между тем участники рынка не прогнозируют рост популярности российских направлений. В настоящее время они не способны на равных конкурировать с главными зарубежными курортами.Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев считает, что девальвация рубля будет иметь негативные последствия для всех без исключения туристических направлений, в том числе для Крыма и Краснодарского края.«Я не считаю, что удорожание доллара США и евро сделает более привлекательными российские направления. Это будет совсем незначительным конкурентным преимуществом. Сложно рассчитывать, что все вдруг кинутся скупать отечественные туры. Дело в том, что рост курса иностранных валют фактически снижает размер реальных зарплат. При такой ситуации многие потенциальные туристы вообще предпочтут остаться дома. Им проще эти средства отложить на будущее. Потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне. Можно сегодня купить тур, а завтра остаться у разбитого корыта. Люди хотят иметь запас прочности, если произойдет очередное ухудшение экономической ситуации», — сообщил представитель (УАТ).По его словам, стоимость тура — это далеко не единственный критерий, который влияет на выбор туристов. Они обращают особое внимание на сервис и качество инфраструктуры.Кроме того, у участников рынка есть большие сомнения, что поездки на российский юг станут выгоднее с экономической точки зрения. Известно, что самым популярным зарубежным направлением у российских туристов является Турция. Власти этой страны в последние годы платят специальные дотации, чтобы снизить стоимость туров для наших граждан. Рост курса валют вряд ли приведет к снижению популярности этого направления.Директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова также полагает, что девальвация рубля не сделает российские курорты более востребованными.«Люди, которые изначально собрались ехать за границу, не рассматривают для себя Крым и Краснодарский край в качестве альтернативы. Стоимость туров в наших курортах достаточно высокая. Я вчера сравнила цены четырехзвездочных отелей на сентябрь в Дубае, в Сочи и в Ялте. В российских средствах размещения цены выше. В Сочи хотя бы хороший уровень сервиса. Там единственная проблема связана с питанием. Люди часто жалуются на невкусную еду. В Крыму питание намного лучше. Но там очень высокие цены на туры. Я очень люблю этот полуостров. Каждый год туда летаю. Но я точно знаю, что одна неделя отдыха в Крыму стоит столько же, сколько в Дубае», — сказала Инна Аверьянова.Как отмечают эксперты, несмотря на девальвацию рубля, спрос на зарубежные туры пока остается стабильным.«Бронирования активизировались. Видимо, некоторые наши клиенты рассуждают следующим образом: если курс вырос, то нужно как можно скорее покупать, потому что в будущем цены могут быть еще дороже. Другие люди просто не знают о девальвации. Поэтому охотно покупают туры. В последние дни мы наблюдаем некоторое снижение курса доллара США и евро. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом», — заявила Инна Аверьянова.«Мы пока не отмечаем какого-то глобального снижения спроса. Объем продаж приблизительно остался на уровне прошлой-позапрошлой недели. Конечно, если валюта продолжит дорожать, то в долгосрочной перспективе динамика продаж туров замедлится. Во всех остальных случаях никакой катастрофы для туристического рынка не будет. Однако в любом случае ничего хорошего в таких колебаниях нет. Все это вносит дополнительную суету и сложности при выборе людей», — отмечают в Уральской ассоциации туризма.Эксперты считают, что ситуация меняется крайне стремительно, поэтому делать даже краткосрочные прогнозы спроса сегодня достаточно сложно. Дальнейшее ухудшение геополитической обстановки может привести к сокращению показателей средней продолжительности туров и уровня звездности объектов размещения, которые будут выбирать туристы. В этом случае доходы туроператоров и турагентств заметно снизятся.