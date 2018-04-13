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Официальный курс долл. США снизился на 63 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 13.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 63,48 коп., до 61,43 руб., евро — на 1 руб., до 75,75 руб.

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