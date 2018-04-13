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В Екатеринбурге растет количество жалоб граждан на юридические услуги

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В 2017 году в Екатеринбурге количество жалоб горожан на юридические услуги выросло почти в 3,5 раза, следует из доклада директора МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янины Голубевой.



Согласно документу, в 2017 году центр получил 130 жалоб на работу юристов, в 2016-м — 38. За I квартал 2018 года в центр уже поступило 35 обращений.



«Как правило, граждане жалуются на качество таких услуг и на факты навязывания юридических услуг: граждане обращаются за бесплатной консультацией, в результате подписывают договоры на комплекс юридических услуг. Цена таких договоров — двадцать и более тысяч рублей. Настораживает тот факт, что нередко граждане оказываются введенными в заблуждение относительно исполнителя услуг. Потребителя убеждают, что их консультирует комитет по защите прав потребителей администрации города Екатеринбурга, Роспотребнадзор, общественная потребительская организация. Анализ обращений показывает, что недобросовестные юристы, используя доверие населения, а также отсутствие специальных познаний, втягивают потребителей в бесперспективный судебный спор», — говорится в докладе.

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