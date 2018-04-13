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Свердловский Россельхознадзор уничтожил 2 тыс. гвоздик

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области уничтожили 2 тыс. гвоздик, незаконно ввезенных в Екатеринбург из Баку. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



Как сообщают в ведомстве, цветы в багаже привез в Екатеринбург житель Ханты-Мансийского автономного округа.



«При прохождении таможенного контроля должностные лица таможни обнаружили в багаже пассажира цветы. Гвоздики были упакованы в клетчатые сумки. Гражданин объяснил таможенному инспектору, что везет цветы для организации свадебной национальной церемонии, в связи с чем данная партия была признана товаром для личного пользования», — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.



Однако с апреля 2012 года в России действует ограничение на ввоз растительной продукции из Азербайджана в личном багаже. В связи с этим товар изъяли и уничтожили, а мужчине назначили административное наказание.

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