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Свердловский Россельхознадзор уничтожил 2 тыс. гвоздик
13 апрель 2018 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области уничтожили 2 тыс. гвоздик, незаконно ввезенных в Екатеринбург из Баку. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
Как сообщают в ведомстве, цветы в багаже привез в Екатеринбург житель Ханты-Мансийского автономного округа.
«При прохождении таможенного контроля должностные лица таможни обнаружили в багаже пассажира цветы. Гвоздики были упакованы в клетчатые сумки. Гражданин объяснил таможенному инспектору, что везет цветы для организации свадебной национальной церемонии, в связи с чем данная партия была признана товаром для личного пользования», — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.
Однако с апреля 2012 года в России действует ограничение на ввоз растительной продукции из Азербайджана в личном багаже. В связи с этим товар изъяли и уничтожили, а мужчине назначили административное наказание.
Как сообщают в ведомстве, цветы в багаже привез в Екатеринбург житель Ханты-Мансийского автономного округа.
«При прохождении таможенного контроля должностные лица таможни обнаружили в багаже пассажира цветы. Гвоздики были упакованы в клетчатые сумки. Гражданин объяснил таможенному инспектору, что везет цветы для организации свадебной национальной церемонии, в связи с чем данная партия была признана товаром для личного пользования», — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.
Однако с апреля 2012 года в России действует ограничение на ввоз растительной продукции из Азербайджана в личном багаже. В связи с этим товар изъяли и уничтожили, а мужчине назначили административное наказание.
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