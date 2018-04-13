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Екатеринбургский отель «Максим» завысил стоимость номеров в дни ЧМ-2018 на 804%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Екатеринбургский отель «Максим» пытался сдать номера в дни проведения ЧМ-2018 за 33 тыс. руб. в сутки. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по туризму.



Ранее правительство РФ выпустило постановление от 10.02.2016 № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ-2018.



Согласно этому документу, стоимость размещения гостей в отеле «Максим» не должна быть выше 3 тыс. 650 тыс. руб. в сутки. Таким образом, собственники превысили норматив на 804%.



Всего в черном списке Федерального агентства по туризму оказались 36 отелей.

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