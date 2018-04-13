Новости дня

Группа ЧТПЗ примет участие в Международной выставке «Нефтегаз-2018»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Группа ЧТПЗ примет участие в Международной выставке «Нефтегаз-2018», на которой представит уникальный для отечественного рынка ТЭК проект «Белая скважина».



Как сообщает пресс-служба компании, этот проект, реализуемый предприятиями трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ, предусматривает комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание.



«Приоритетным направлением «Белой скважины» является работа с осложненными скважинами, повышенным содержанием солей и иных отложений. Эффект синергии, который достигается благодаря набору активов Группы, позволяет клиентам существенно экономить на обслуживании скважин, повышая их рентабельность. Гости выставки смогут оценить преимущества «Белой скважины», посетив стенд Группы ЧТПЗ. Интерактивная презентация продемонстрирует монтаж и работу оборудования в скважине», — говорится в сообщении.



Также Группа ЧТПЗ представит на выставке резьбовые соединения «ЧТПЗ Прайм» для обсадных и насосно-компрессорных труб. Данная категория продукции обладает повышенными эксплуатационными характеристиками и применяется при обустройстве сложных вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважин. Предприятие «ЭТЕРНО» продемонстрирует уникальную импортозамещающую продукцию — разрезные тройники, использование которых позволяет производить ремонт трубопроводов без остановки перекачки углеводородов.



В центре экспозиции ГК «Римера», объединяющей предприятия нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, — стационарный буровой ключ с гидравлическим приводом АКБ-216/80 производства завода «Ижнефтемаш», существенно превосходящий по техническим и эксплуатационным характеристикам оборудование предыдущего поколения. Система гидравлического привода обеспечивает рост максимального крутящего момента по сравнению с буровым ключом АКБ-4 более чем на 10%, а скорость свинчивания и развинчивания бурильных труб — в 1,7 раза.



Завод «Алнас» представит на выставке «Нефтегаз-2018» около десяти единиц оборудования, в том числе высокооборотную насосную установку с вентильным двигателем, энергоэффективный электродвигатель и усовершенствованные ступени электроцентробежных насосов с пониженной потребляемой мощностью.



Международная выставка «Нефтегаз-2018» пройдет в Москве с 16 по 19 апреля. Новейшие технологии и достижения на ней представят 544 ведущих производителя и поставщика нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 23 стран мира.



Стенд Группы ЧТПЗ № 22С30 расположен в павильоне № 2, зал № 2 ЦВК «Экспоцентр».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: