Новости дня
Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
13 апрель 2018 (13:50)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил немедленно заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, сообщает ТАСС.
Напомним, надзорный орган обратился в суд из-за непредоставления разработчиками мессенджера ключей для дешифровки сообщений пользователей ФСБ.
«Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить. Решение суда подлежит немедленному исполнению», ― цитирует ТАСС судью Юлию Смолину.
Теперь Роскомнадзор направит операторам связи постановление суда, которые в течение суток будут обязаны ограничить доступ к мессенджеру. Ограничение будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.
Напомним, надзорный орган обратился в суд из-за непредоставления разработчиками мессенджера ключей для дешифровки сообщений пользователей ФСБ.
«Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить. Решение суда подлежит немедленному исполнению», ― цитирует ТАСС судью Юлию Смолину.
Теперь Роскомнадзор направит операторам связи постановление суда, которые в течение суток будут обязаны ограничить доступ к мессенджеру. Ограничение будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать