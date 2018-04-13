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Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

13 апрель 2018 (13:50)

УрБК, Москва, 13.04.2018. Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил немедленно заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, сообщает ТАСС.

Напомним, надзорный орган обратился в суд из-за непредоставления разработчиками мессенджера ключей для дешифровки сообщений пользователей ФСБ.

«Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить. Решение суда подлежит немедленному исполнению», ― цитирует ТАСС судью Юлию Смолину.

Теперь Роскомнадзор направит операторам связи постановление суда, которые в течение суток будут обязаны ограничить доступ к мессенджеру. Ограничение будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

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