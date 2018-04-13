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Система tax free заработает в Екатеринбурге в июне 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. С 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске (Московской области) внедрили систему tax free. В июне она заработает в городах Чемпионата мира по футболу: в Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни.



Система tax free предусматривает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретенные товары, если покупка делалась в магазине с соответствующим логотипом.



Отметим, что вернуть себе 18% НДС смогут только граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для получения возврата туристу необходимо будет в течение суток совершить покупку на сумму не менее 10 тыс. руб. в магазине с логотипом Tax free.

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