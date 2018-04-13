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В Госдуме рассмотрят законопроект об ответных мерах на санкции США

УрБК, Москва, 13.04.2018. В понедельник, 16 апреля 2018 года, Совет Госдумы рассмотрит законопроект об ответных мерах России на санкции США. Документ подготовили председатель ГД РФ Вячеслав Володин и руководители фракций, пишет «Коммерсантъ».



Далее законопроект планируют разослать в регионы, обсудить с экспертами и рассмотреть на ближайшем заседании нижней палаты парламента.



По словам председателя Госдумы, документ предоставляет правительству РФ «полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера».



Напомним, США 6 апреля расширили санкции в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». В список попали 38 российских компаний, политиков и бизнесменов.

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