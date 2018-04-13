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Рядом с «Екатеринбург-Ареной» в I квартале демонтировали 800 незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Департамент наружной рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подвел итоги деятельности в рамках реализации полномочий в сфере наружной рекламы за I квартал 2018 года. Об этом говорится на сайте ведомства.



На территории Екатеринбурга и вдоль автодорог области в январе-марте демонтировали 961 рекламную конструкцию.



На особом контроле МУГИСО — демонтаж рекламных конструкций на гостевых маршрутах и в двухкилометровой зоне от стадиона «Екатеринбург Арена».



Отмечается, что за отчётный период только в районе действия ЧМ-2018 было демонтировано 190 щитов, 456 афишных стендов, 45 рекламных перетяжек, 62 конструкции различных сити-форматов, 18 скамеек и 20 суперсайтов (всего 800 конструкций). До середины мая, за месяц до начала игр ЧМ-2018 планируется ликвидировать еще порядка 700 незаконных рекламных носителей.

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