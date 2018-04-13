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«МегаФон» установил новую базовую станцию на полуострове Ямал

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Специалисты «МегаФона» установили в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал базовую станцию «Выживший». Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.



Эту вышку на берегу Ледовитого океана связисты назвали в честь фильма «Выживший» со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. Сейчас, когда многие радуются весне, температура здесь ощущается как -22°C.



«Сабетта находится далеко на Севере. Тут экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи, к слову, тоже водятся. Теперь наш мобильный «Леонардо Ди Каприо» помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», — рассказывает менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми.



Ежедневно только одна базовая станция «Выживший» передает свыше 77 тыс. минут — это примерно 7 млн слов общения с близкими. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63 тыс. Мб в сутки, что сравнимо с отправкой 20 тыс. качественных снимков.



«Для работ на оборудовании связистам приходится оформлять пропуск в Сабетту, что может занимать несколько месяцев. Прилететь сюда можно на специальном авиарейсе или вертолете, при этом вылет могут отменить в любой момент из-за плохой видимости, метели или сильного ветра, что обычное явление для крайнего севера. Поэтому в поселке работает еще одна базовая станция «МегаФона», чтобы услуги связи были доступны в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

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