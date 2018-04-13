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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. На 1 апреля 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 14,3%. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.



«По сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 1,5 млн руб. и по сравнению с 1 марта 2018 года увеличилась на 189 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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