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Расходы на ликвидацию ущерба и рекультивацию свалок в России превысят 1 трлн рублей
13 апрель 2018 (10:52)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Расходы на рекультивацию всех свалок в России и ликвидацию экологического ущерба от них превысят 1 трлн руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов.
«Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше, ― то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше 1 трлн руб.», — рассказал С. Иванов.
По его словам, на полную рекультивацию одного полигона понадобится несколько лет и около 6 млрд руб.
«Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше, ― то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше 1 трлн руб.», — рассказал С. Иванов.
По его словам, на полную рекультивацию одного полигона понадобится несколько лет и около 6 млрд руб.
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