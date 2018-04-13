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СП РФ оценила степень износа компьютеров в региональных больницах в 100%
13 апрель 2018 (10:11)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Степень износа компьютерного оборудования в региональных медучреждениях в основном составляет 100%, следует из отчета Счетной палаты РФ о проверке реализации мероприятий по подключению государственных и муниципальных больниц к высокоскоростному интернету.
«В разных регионах уже функционируют различные медицинские информационные системы (далее — МИС), базы данных которых между собой не интегрированы. Степень износа компьютерного оборудования также отличается в зависимости от региона, но при этом в основном составляет 100%. Указанные факты свидетельствуют о необходимости дополнительных расходов бюджетов регионов для интеграции существующих МИС и оснащения медицинских организаций компьютерным оборудованием», — говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
В целом проверка госаудитора показала, что Минкомсвязь и Минздрав, ответственные за программу, сорвали сроки по подключению больниц и поликлиник к интернету и созданию нормативной базы для работы Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В будущем это повлечет дополнительные расходы из бюджета.
В частности, Минздрав вовремя не проработал необходимые нормативно-правовые акты, а Минкомсвязи провалило срок определения единственного поставщика по подключению клиник, а также использовало устаревшие данные о стоимости таких работ. В результате их цена была завышена на 25-67%, рапортуют в СП.
«В разных регионах уже функционируют различные медицинские информационные системы (далее — МИС), базы данных которых между собой не интегрированы. Степень износа компьютерного оборудования также отличается в зависимости от региона, но при этом в основном составляет 100%. Указанные факты свидетельствуют о необходимости дополнительных расходов бюджетов регионов для интеграции существующих МИС и оснащения медицинских организаций компьютерным оборудованием», — говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
В целом проверка госаудитора показала, что Минкомсвязь и Минздрав, ответственные за программу, сорвали сроки по подключению больниц и поликлиник к интернету и созданию нормативной базы для работы Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В будущем это повлечет дополнительные расходы из бюджета.
В частности, Минздрав вовремя не проработал необходимые нормативно-правовые акты, а Минкомсвязи провалило срок определения единственного поставщика по подключению клиник, а также использовало устаревшие данные о стоимости таких работ. В результате их цена была завышена на 25-67%, рапортуют в СП.
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