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Авиакомпания «РусЛайн» отменила два рейса в Екатеринбург
13 апрель 2018 (09:55)
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Авиакомпания «РусЛайн» отменила два рейса в Кольцово, еще два — задержала. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Отменен рейс 7R-862 из Казани в Екатеринбург и 7R-60 из Уфы в Екатеринбург.
Пассажиры рейса 7R-58 из Уфы прилетят в Кольцово на один час позже (в 11.10). Подобная ситуация сложилась также с вечерним рейсом 7R-816 из Нижневартовска, который должен был прибыть в 17.10. Согласно последней информации, ожидать борт стоит только в 21.50.
Отменен рейс 7R-862 из Казани в Екатеринбург и 7R-60 из Уфы в Екатеринбург.
Пассажиры рейса 7R-58 из Уфы прилетят в Кольцово на один час позже (в 11.10). Подобная ситуация сложилась также с вечерним рейсом 7R-816 из Нижневартовска, который должен был прибыть в 17.10. Согласно последней информации, ожидать борт стоит только в 21.50.
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