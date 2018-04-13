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Более 50% россиян смогли оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости в I квартале 2018 года
13 апрель 2018 (09:23)
УрБК, Москва, 13.04.2018. Количество заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости недвижимости в РФ в январе-марте 2018 года составило 4 тыс 249 единиц, что на 5,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
«В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 57,1% заявлений», — отмечается в пресс-релизе.
Отметим, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.
«В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 57,1% заявлений», — отмечается в пресс-релизе.
Отметим, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.
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