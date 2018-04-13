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Более 50% россиян смогли оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости в I квартале 2018 года

УрБК, Москва, 13.04.2018. Количество заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости недвижимости в РФ в январе-марте 2018 года составило 4 тыс 249 единиц, что на 5,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.



«В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 57,1% заявлений», — отмечается в пресс-релизе.



Отметим, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.

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