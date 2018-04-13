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Глава УГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин отправлен в отставку

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об отставке начальника Управления ГИБДД Свердловской области Юрия Дёмина.



Согласно документу официальной причиной отставки является «истечение срока действия срочного контракта». Сам Юрий Дёмин в данный момент находится в отпуске.



Он возглавлял Госавтоинспекцию Свердловской области с 2005 года. Юрий Дёмин неоднократно выступал с критикой в адрес администрации Екатеринбурга по поводу ввода платных парковок в городе, выделенных полос для общественного транспорта, а также ремонта улично-дорожной сети.



Он также неоднократно оказывался в центре скандалов, однако каждый раз на его карьере это никак не сказывалось. Тем не менее, некоторые наблюдатели связывают его нынешнюю отставку с инцидентом, в котором фигурировал его заместитель Алексей Юнусов — его задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и впоследствии уволили из органов внутренних дел. После этого было официально объявлено, что на Юрия Дёмина наложат дисциплинарное взыскание.

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