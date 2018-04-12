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На вторичном рынке Екатеринбурга еженедельно дешевеет около 700 квартир

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 68 тыс. 150 руб. За последние четыре недели показатель существенно не изменился. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



В последнее время динамика цен во всех территориальных сегментах остается положительной. Динамика показателя в отдаленных районах была самой существенной. Здесь стоимость жилья достигла отметки 48 тыс. 469 руб. за кв. м., что на 1,2% больше, чем четыре недели назад.



В третьем поясе квартиры стали дороже на 0,5%. Теперь средняя цена квадратного метра здесь составляет 56 тыс. 601 руб. Во втором ценовом поясе отмечаем положительную корректировку на 0,4%. Средняя цена объекта здесь достигает уровня 62 тыс. 035 руб. за кв. м.



В Центре показатель за четыре недели увеличился чуть менее заметно — на 0,3%. Жилье в самом дорогом районе можно купить по 97 тыс. 998 руб. за кв. м. Квадратный метр в районах, приближенных к Центру, стоит 73 тыс. 297 руб., что на 0,2% больше, чем месяц назад.



«Несмотря на рост среднего показателя, многие собственники продолжают снижать цены в процессе выставления объекта на рынке. Многие из них делают это многократно. Еженедельно в базе данных УПН дешевеет около 700 квартир. Это меньше, чем в предыдущие годы, но по-прежнему много», — говорится в сообщении.

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