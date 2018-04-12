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Прокуратура обнаружила на берегу Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле 259 незаконных построек

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В ходе проверки по факту загрязнения Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле прокуратура выявила 259 незаконных сооружений в водоохранной зоне, а также забор и шлагбаум, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО.



В настоящее время представители надзорного органа через суд требуют запретить эксплуатацию самовольно занятого участка и освободить его от всех незаконных построек. Иск прокуратуры находится на рассмотрении.



Также надзорный орган направил в полицию материалы по факту неправомерного изъятия из муниципальной собственности и передачи частному лицу водопроводных сетей протяженностью более 2 км в поселке Черноисточинск. Сами сделки намерены признать недействительными через суд.



Кроме того, прокуратура возбудила административное дело по факту самовольного сброса ООО «Водоканал-НТ» загрязненных вод в водохранилище. Ранее у компании было разрешение на использование водоема с такими целями, однако его срок действия истек.



В довершение прокуратура внесла представление главе Нижнего Тагила Сергею Носову.



«Несмотря на то, что проблема качества питьевого водоснабжения сохраняет остроту на протяжении длительного времени, местной администрацией не принимались меры по финансированию мероприятий для ее решения, а в действующую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года не были включены мероприятия по повышению качества водоподготовки», — говорится в сообщении надзорного органа.

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