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Объем выдачи ипотеки в РФ в январе-марте 2018 года вырос на 85%

УрБК, Москва, 12.04.2018. В январе-марте 2018 года в России выдали ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 600 млрд руб., что на 85% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.РФ».



Всего в 2018 году, по оценке аналитиков компании, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.



«Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования, в I квартале 2018 года выдано «новой» ипотеки на сумму не менее 500 млрд руб. по сравнению с 321 млрд на 1 апреля 2017 года. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%», — заявил глава «Дом.РФ» Александр Плутник.

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