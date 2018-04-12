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В Екатеринбурге приостановлена деятельность кафе-пекарни «Полдник»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Екатеринбурге приостановлена деятельность кафе-пекарни «Полдник» (ИП Лопухова, ул. Мамина-Сибиряка, 56) из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В частности, в ходе проверки было установлено, что площади кафе не соответствуют мощности организации, объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов.



Кроме того, в «Полднике» на мясных полуфабрикатах не сохраняется маркировка изготовителя до конца реализации, а скоропортящаяся и замороженная продукция не имеют информации о сроках годности.



Также сотрудники Роспотребнадзора установили, что в холодильном оборудовании нарушены нормы складирования и товарное соседство пищевых продуктов. В заведении нет необходимого количества производственного инвентаря, имеющийся инвентарь не промаркирован, а чистая посуда хранится не специальных стеллажах, а на печи для приготовления кулинарных изделий.



По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном приостановлении деятельности проверенного объекта, который передан для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга.



По решению суда первой инстанции от 3 апреля 2018 года деятельность кафе-пекарни «Полдник» приостановлена на 60 суток.

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