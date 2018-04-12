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Официальный курс долл. США снизился на 2 руб., евро — на 2,53 руб.

УрБК, Москва, 12.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 2 руб., до 62,06 руб., евро — на 2,53 руб., до 68,67 руб.







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