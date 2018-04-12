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В Кировграде местный житель осужден за вырубку 19 кубометров древесины

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Кировградский городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Автомашину-лесовоз, груженый 19-ю кубометрами древесины хвойных пород, сотрудники уголовного розыска территориального отдела внутренних дел задержали в сентябре 2017 года. Когда полицейские попросили водителя предъявить документы на груз, мужчина 1954 года рождения заявил, что он принадлежит не ему, а его знакомому индивидуальному предпринимателю. Приятель заверил шофера, что у него якобы есть необходимые разрешения и попросил доставить бревна на пилораму», — говорится в сообщении.



Оперативники выяснили, что никаких разрешающих документов у подозреваемого не было, а вырубка деревьев на территории Невьянского лесничества совершена незаконна. Причиненный ущерб составил 295 тыс. руб.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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