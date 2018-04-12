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Максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась до 6,40%

УрБК, Москва, 12.04.2018. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков в первой декаде апреля 2018 года снизилась до 6,4%. Это рекордно низкий показатель за все время расчета показателя, который ведется с 2009 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 2 п.п. выше средней максимальной. Кредитно-финансовые организации, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания ЦБ. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 8,4% годовых.



В десятку крупнейших банков страны входят Сбербанк РФ, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк, банк ФК «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

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